Os Soundgarden acusaram Vicky Cornell de lhes ter barrado o acesso às contas do grupo nas redes sociais, bem como ao website oficial da banda.

O grupo deu entrada, em tribunal, com uma ação que visa obrigar Vicky a entregar todas as passwords destas contas a Kim Thayil, Matt Cameron, Ben Shepherd e ao seu manager, Rit Venerus.

Recorde-se que a viúva de Chris Cornell se tem visto envolvida numa longa batalha judicial com os restantes Soundgarden, dizendo ser a proprietária legal não só das últimas gravações do vocalista com a banda, como do seu nome e da sua imagem.

Os Soundgarden afirmam não ter acesso às suas contas em redes como o Facebook, Instagram ou até mesmo YouTube desde que esta disputa teve início, em 2019.

O grupo acrescenta ainda que Vicky tem "negligenciado" essas mesmas contas, e que chegou a apagar imagens e comentários dos fãs. O pedido dos Soundgarden será avaliado por um juiz a 16 de abril.