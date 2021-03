Kim Kardashian está a dar que falar depois de ter partilhado um vídeo no Instagram no qual surge a ouvir uma canção de Taylor Swift. Recorde-se que as duas tiveram um desentendimento público, em 2016, quando Kardashian saiu em defesa de Kanye West, de quem está separada, neste momento.

A estrela de reality shows partilhou, em diversos vídeos nas Instagram Stories, as suas reações à série de televisão "Bridgerton", incluindo uma cena que tem como banda sonora uma versão de cordas de 'Wildest Dreams', canção de Swift.

Apesar de não falar da música, alguns seguidores foram rápidos a comentar: "ninguém reparou que a Kim Kardashian estava a ouvir a 'Wildest Dreams'?", disse um, com outro a questionar-se "será que a Kim sequer sabe que aquela canção é a 'Wildest Dreams'?".

Recorde-se que o desentendimento entre Kardashian e Swift surgiu na sequência da canção 'Famous', de West, cuja letra faz referência à cantora e cujo vídeo inclui uma boneca nua inspirada nela.

A mulher do rapper partilhou parte da chamada telefónica durante a qual West e Swift falavam sobre a canção antes de ela ser editada, dando a entender que a cantora tinha concordado com a parte de 'Famous' em que o rapper diz: "Sinto que eu e a Taylor ainda podemos ter sexo. Porquê? Fui eu que a tornei famosa".