Moullinex, o mais recente convidado do podcast Posto Emissor, diz que quando vai tocar no estrangeiro ainda encontra americanos que pensam que Portugal é um país escandinavo. O músico diz, contudo, que a imagem do país tem vindo a mudar fora de fronteiras.

"Vamos tentar, obviamente, eliminar os americanos desta conversa, porque não somos uma província de Espanha nem um país escandinavo. Também nunca percebi isto, mas muitas vezes pensam que Portugal é na Escandinávia", começa por dizer.

Hoje, afirma, os estrangeiros já conhecem "a nossa identidade para lá do futebol".

Ouça a partir dos 43m 35s.

