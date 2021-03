Os Garbage anunciaram esta semana o lançamento de um novo álbum, "No Gods No Masters".

O álbum, o sétimo da carreira dos Garbage, será lançado a 11 de junho e contará ao todo com 11 faixas, entre as quais o primeiro single, agora divulgado: 'The Men Who Rule the World'.

"Este é o nosso sétimo álbum, e a numerologia afetou o seu ADN", explicou a vocalista Shirley Manson em comunicado. "Foi a nossa tentativa de dar sentido à loucura do mundo, e ao caos em que nos encontramos".

Uma versão deluxe do disco terá como acrescentos versões de canções de Patti Smith ou David Bowie, bem como outros temas originais.

Confira aqui alinhamento e capa e ouça 'The Men Who Rule the World':

1. The Men Who Rule the World

2. The Creeps

3. Uncomfortably Me

4. Wolves

5. Waiting for God

6. Godhead

7. Anonymous XXX

8. A Woman Destroyed

9. Flipping the Bird

10. No Gods No Masters

11. This City Will Kill You