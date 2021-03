A organização dos festivais de Reading e Leeds anunciou que a edição deste ano dos dois eventos se mantém para agosto, mas que muito provavelmente só poderão entrar nos respetivos recintos os portadores do chamado "passaporte covid".

Em declarações à BBC, Melvin Benn revelou que a organização irá exigir, "quase de certeza", aos festivaleiros que mostrem provas de terem sido vacinados contra a covid-19.

Recorde-se que o Reino Unido se encontra em fase de desconfinamento, prevendo-se que todas as restrições sejam levantadas em junho. Os festivais realizam-se no fim de semana de 27 a 29 de agosto.

"Queremos que este seja um verão para nos divertirmos", acrescentou Benn. "Se os festivais forem cancelados, todos terão direito a um reembolso - o que é normal - mas acredito que se realizarão".

A edição deste ano dos festivais de Reading e Leeds contará com a presença de nomes como Stormzy, Post Malone, Liam Gallagher e Queens of the Stone Age, entre outros.