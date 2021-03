A Nike anunciou que irá processar os estúdios MSCHF, responsáveis pela criação dos ténis com temática satânica que o rapper Lil Nas X colocou esta semana à venda.

Os ténis, disponibilizados numa edição limitada a 666 unidades, eram baseados no modelo Air Max 97 da Nike, e continham sangue humano.

Nem a MSCHF nem o rapper solicitaram autorização junto da Nike para a comercialização destes ténis, pelo que a marca decidiu avançar para os tribunais.

Para além da violação de marca registada, a Nike não está satisfeita com a ideia de o público vir a pensar que a empresa apoia o satanismo.

Lil Nas X tem estado no centro de uma polémica provocada pelo seu novo vídeo, 'Montero (Call Me By You Name)', no qual aparece a fazer uma lap dance a Satanás.

O músico já reagiu ao processo movido pela Nike, recorrendo a um trecho da série animada "Spongebob Squarepants":