Moullinex, convidado da semana do podcast Posto Emissor, acredita que as zangas que começam nas redes sociais podiam resolver-se na pista de dança, espaço privilegiado de "empatia". "tantas vezes um ‘beef’ nas redes sociais se resolveria com um copo de vinho e uma pista de dança. Acho que era muito fácil de resolver”.

"Um tweet pode definir toda a nossa personalidade e isso é um bocadinho assustador", acrescenta o músico, mais à frente na conversa, ainda sobre as redes sociais, "as pessoas são feitas de camadas, de fases e mudam durante a vida. Têm direito a cometer erros, a pagar por eles e a decidir que estão arrependidas de coisas que disseram há 40 anos".

Ouça a partir dos 18m 05s.

Assinar o Posto Emissor no iTunes.