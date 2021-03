A mãe de Justin Bieber reagiu com humor à nova tatuagem do filho: um pêssego no pescoço.

O músico decidiu fazer mais uma tatuagem em honra do seu novo single, 'Peaches'.

Ao ver a fotografia partilhada por Bieber da tatuagem em questão, no Instagram, Pattie Mallette foi rápida a comentar: "não chega, já?".

Justin Bieber conta, agora, com cerca de 60 tatuagens pelo corpo todo. Veja as fotos: