Sem poder dar espetáculos devido à pandemia, Fatboy Slim passou o seu 2020 a ajudar o café que detém em Hove, Inglaterra.

O Big Beach Cafe é propriedade do músico há vários anos, e Fatboy Slim arregaçou as mangas, servindo os clientes e entregando comida, sempre que algum dos seus funcionários teve deentrar num período de quarentena.

"Os meus filhos já lá trabalharam vários anos e eu, depois de dez meses sem fazer nada, fui ajudar porque perdemos dois terços do pessoal", contou, ao "The Chris Evans Virgin Radio Breakfast Show".

"Foi muito bom para a minha saúde mental sair de casa e falar com as pessoas. Sinto-me muito melhor se puder falar com pessoas o dia todo, em vez de ficar em casa sem fazer nada".