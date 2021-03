Demi Lovato veio a público esclarecer a sua sexualidade, em entrevista com Joe Rogan.

A cantora descreveu-se como pansexual, após ser questionada sobre se algum dia gostaria de ter filhos. "Acho que quero adotar", disse.

"No ano passado, estive noiva de um homem", disse, referindo-se ao seu ex-namorado, Max Ehrich. "Pensava que me ia casar, que por esta altura já estaria grávida. E não foi isso que aconteceu."

"Não sei se vou acabar com um homem. Pelo que não me vejo a engravidar", continuou. "A minha sexualidade é muito fluida, e é-o porque estive demasiado tempo no armário".

Em tom de brincadeira, a cantora disse fazer parte "da máfia do alfabeto [LGBTQ]". "E com orgulho", acrescentou.

Em resposta a Joe Rogan, que lhe perguntou se se sente atraída por homens e mulheres, Demi Lovato confirmou, definindo-se como pansexual.

Lovato não escondeu ainda que a sua infância foi difícil, tendo crescido no Texas e criada na fé cristã. "Qualquer atração por uma rapariga que eu pudesse ter, escondia-a antes de processar sequer o que estava a sentir", contou.

Lovato apresentou este mês "Dancing with the Devil", documentário no qual fala não só sobre a agressão sexual que sofreu como também dos seus problemas com drogas que culminaram numa overdose, em 2018.

A cantora lançou também uma canção com o mesmo título: