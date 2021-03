A cidade de Wellington, na Nova Zelândia, recebeu no passado fim de semana o maior festival ao ar livre desde que o mundo se viu a braços com a pandemia de covid-19: aproximadamente 120 mil pessoas, sem máscara nem distanciamento social, marcaram presença no evento gratuito de rua CubaDupa.

O evento tem 50 palcos e áreas diferentes e ao longo de 19 horas juntou mais de 500 atuações. "Sentimo-nos uns sortudos por termos a oportunidade de organizar o festival mais diverso e criativo da Nova Zelândia", disse o diretor do festival em entrevista ao site Scoop Culture, "e também por torná-lo o maior festival de música e arte do mundo, neste momento".

As restrições foram levantadas em Wellington no início do mês e o CubaDupa recebeu o seu maior número de visitantes desde 2015, o ano em que começou. O público, apesar de não necessitar de usar máscara, foi incentivado a usar álcool-gel para desinfetar as mãos.