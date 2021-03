Maria Inês Saraiva, concorrente de 11 anos do concurso televisivo The Voice Kids, da equipa de Marisa Liz, interpretou este fim de semana o tema que Carolina Deslandes levou ao Festival da Canção, 'Por Um Triz'.

A jovem concorrente começou a cantar com 5 anos e frequenta a Escola de Jazz do barreiro, tocando ukulele há seis meses e piano há seis anos.

A canção, escrita e interpretada por Carolina Deslandes, ficou no segundo lugar no Festival da Canção, atrás de 'Love is on My Side', dos Black Mamba, que representará Portugal na Eurovisão em maio.