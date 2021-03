Morreu Rob Vitale, vocalista da banda nova-iorquina de hardcore Black Train Jack. O músico foi vítima de covid-19.

A morte de Rob Vitale foi lamentada por membros da cena punk de Nova Iorque como os Sick of It All, que no Facebook escreveram: "Perdemos o nosso amigo para a covid. Estamos a pensar nos concertos, nas digressões e em como nos divertíamos todos juntos. Descansa em paz, Rob."

O baterista dos Sick of It All, Armand Majidi, acrescentou: "Esta noite prestamos homenagem a um homem genuinamente bom que deixou este mundo demasiado cedo."

Os Black Train Jack surgiram no começo dos anos 90 e lançaram dois álbuns, "No Reward", de 1993, e "You're Not Alone", em 1994, antes de se separarem em 1995. Mais tarde, voltariam a juntar-se para atuar ao vivo.

Rob Vitale fundou ainda a banda Nine Lives, que nos anos 90 lançou três álbuns e um EP. Os músicos deste grupo deixaram, também, uma mensagem no Facebook: "Perdemos o nosso irmão, Rob. O seu espírito e a sua memória e, claro, a sua voz incrível viverão sempre connosco. Adoramos-te, que estejas em paz."

O norte-americano foi ainda descrito por Danny Diablo, das bandas Crown of Thornz e Skarhead, como tendo "a voz de um anjo e um coração de ouro."

Numa entrevista dada no ano passado, Rob Vitale congratulou-se pela longevidade do legado da sua banda, que descreveu como uma mistura de punk, rock, blues e classic rock. "Naquela altura, éramos os únicos em Nova Iorque que apostávamos numa mistura de hardcore com um pouco de melodia", recordou.