Foi divulgada uma gravação inédita de 'I Fought the Law', tocada ao vivo por Joe Strummer.

Esta gravação, que faz parte de "Assembly", uma nova compilação do trabalho a solo do vocalista dos Clash, foi agora utilizada num novo vídeo do tema, originalmente editado em 1961 pelos Crickets.

A gravação remonta a 24 de novembro de 2001, tendo sido interpretada por Strummer na companhia dos "seus" Mescaleros na Brixton Academy, em Londres. Veja aqui o vídeo: