Durante uma entrevista com o cantautor SG Lewis, na Apple Music, Elton John revelou ter gravado com os Metallica durante o período de confinamento.

"Fiz uma coisa com eles", disse. "Tenho andado a trabalhar com os Gorillaz, com pessoas assim. Não tenho feito nada meu, mas tenho feito coisas ótimas com outras pessoas".

Sobre a natureza destas gravações, o autor de 'Rocket Man' nada disse - nem em relação a uma possível data de lançamento.



O músico colaborou recentemente com os Gorillaz, figurando em 'The Pink Phantom', tema parte da série a que a banda de Damon Albarn chamou "Song Machine".