Ainda que Zé Pedro pouco ou nada tenha falado, publicamente, do seu estado de saúde, os fãs dos Xutos & Pontapés sabiam, no início de novembro de 2017, que o guitarrista se encontrava debilitado.

No quarto dia desse mês, os Xutos deram um concerto especial no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. 'Para Sempre', a balada que o grupo escreveu para a banda-sonora do filme 'Tentação', de 1997, foi a 23º e derradeira canção a ser tocada na sala nobre da capital, naquela noite.

Num Coliseu a abarrotar, imagem que hoje nos parece já alienígena, a plateia uniu-se numa prolongada e sentida ovação a Zé Pedro, antes do final do concerto.

José Pedro dos Santos Amaro Reis viria a falecer nesse mês, mais precisamente no dia 30. Tinha 61 anos e uma vida dedicada ao rock 'n' roll.