Os Queen irão relembrar alguns dos momentos mais importantes da sua carreira, através de uma nova série que será disponibilizada no YouTube.

No primeiro episódio, o grupo analisou o seu primeiro single, 'Keep Yourself Alive'.

Segundo Brian May, este tema foi a primeira tentativa dos Queen de escrever letra e música. "Não tinha a certeza de ser um compositor, tinha uma ideia, apenas", afirmou.

"A letra é suposto ser meia irónica. E eu aprendi, muito cedo, que é difícil ser-se irónico", continuou. "Toda a gente pensa que é uma canção alegre sobre o quão bom é estar vivo. Mas, na verdade, é sobre questionarmo-nos: 'há mais na vida para além disto?'".

'Keep Yourself Alive' acabou por ser o primeiro grande sucesso dos Queen, tendo sido lançada em 1973, três anos após a sua composição.