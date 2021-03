Aproveitando a mudança da hora, na madrugada deste domingo, os Linda Martini lançaram um tema novo.

Intitulado 'Horário de Verão', o single "fala sobre dias que parecem meses, de um ano engolido em seco. Suspenso, adiado, cancelado, encerrado".

'Horário de Verão' já se encontra disponível em plataformas como o Spotify e o YouTube. Ouça aqui e confira a letra da canção:

Eu fui espreitar o sol

Por cima do nariz

Contei até 3

1

2

3



Não vi onde se pôs o sol, lá

Sem dó

Murchei de tanto rir



Fui eu que me atrasei

Andei muito ocupado

A contar do avesso

3

2

1



Não vi onde se pôs o sol, lá

Sem dó

Murchei de tanto rir

Molhei os pés e renasci

Trinquei a língua salva

De palmas prateadas

Debaixo do fogo



Será que adiantou, a hora?