Daron Malakian defendeu o livre uso de armas por parte dos cidadãos, escrevendo no Instagram que "são ferramentas essenciais para a auto-defesa".

Os comentários do guitarrista dos System of a Down estão num vídeo partilhado pelo próprio, que mostra a performance de um utilizador que responde por "Gun Drummer". Este faz uma versão de 'BYOB' recorrendo não só à bateria como a armas de fogo.

O vocalista Serj Tankian admitiu, no passado, que os seus colegas de banda são, politicamente, o seu completo oposto - isto após o baterista John Dolmayan ter mostrado o seu apoio a Donald Trump.

Veja o vídeo: