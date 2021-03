As estações do ano podem mudar, mas nós não mudamos”. Os versos de abertura de ‘Yosemite’, bonita canção acústica de “Chemtrails Over the Country Club”, o novo álbum de Lana Del Rey, podiam muito bem ser interpretados como máxima de vida da artista norte-americana. Com maior ou menor apelo pop, os sete álbuns (ou seis mais um) que editou até agora não se desviam grandemente da sua maior fonte de inspiração: aqueles anos dourados de Hollywood que ampliaram para o mundo o “sonho americano” e direcionaram os holofotes para a mulher sedutora, dividida entre a melancolia da vida doméstica e o poderio da sua sexualidade. É dessa fotografia suspensa no tempo que nascem as acusações de “glamorização da violência doméstica” que a perseguem desde o momento em que o mundo ficou a conhecê-la. Canções de mulher ferida, que por muitos maus-tratos que sofra às mãos do homem amado continuará lá para tratar dele, sempre se evidenciaram na discografia de Del Rey, e voltam agora a esticar-se numa espreguiçadeira de ouro neste “Chemtrails Over the Country Club”.

Nem seria necessário ouvirmos com atenção a letra de ‘Let Me Love You Like a Woman’ para nos apercebermos de que um verso como “deixa-me abraçar-te como a um bebé” estaria ali algures entre o explícito e as entrelinhas. Aliás, ‘Let Me Love You Like a Woman’ soa, quer em termos líricos quer em termos estéticos, a prolongamento de ‘Blue Jeans’, canção de 2011 que se tornou uma ode apaixonada ao homem que a fez perceber que “o amor é mau” e “o amor magoa”, prometendo ainda assim amá-lo “até ao fim dos tempos”. É certo que essa aparente glamorização do estereótipo da mulher cuidadora e delicada entra em conflito direto com a assertividade com que Lana manifesta as suas opiniões publicamente, mas, em termos criativos, a escritora de canções que conhecemos há uma década não difere drasticamente da que ouvimos hoje em ‘Wild at Heart’ ou ‘Dark but Just a Game’.