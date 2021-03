A pior versão de sempre da canção mais conhecida dos Nirvana? Há quem defenda que sim. Em 1995, ou seja, um ano depois da morte de Kurt Cobain, a boyband inglesa incluiu no alinhamento de um concerto no Earl's Court, em Londres, 'Smells Like Teen Spirit', o clássico dos norte-americanos. De Manchester, cidade que viu nascer os Take That, a Seattle, o berço dos Nirvana, vão quase 7500 quilómetros e um mundo de diferenças estéticas, mas isso não impediu Gary Barlow, Howard Donald, Jason Orange e Mark Owen (Robbie Williams já tinha abandonado o barco) de tentar fazer seu o hino de 1991. Veja aqui a versão dos Take That, que se separariam no ano seguinte. (mas que se saiba não por terem 'assassinado' um clássico)