Moullinex, convidado da semana do podcast Posto Emissor, defende que o crescimento do turismo em Portugal tem ajudado a mudar a forma como os estrangeiros olham para o país e, também, para os portugueses melhorarem a "tradicionalmente baixa" autoestima.

"Costumo dizer que só precisávamos de 5% da autoestima espanhola para estarmos melhor", defende o músico, habituado a levar a sua música aos quatro cantos do mundo.

Se, no início, as pessoas com quem se cruzava noutros países só conheciam Portugal por causa de Luís Figo, Cristiano Ronaldo ou José Mourinho, nos últimos anos a perceção tem mudado: "já há muita gente a conhecer a nossa identidade para lá do futebol".

Ouça a partir dos 43m 35s.

