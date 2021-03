Mike Shinoda esteve à conversa com a Kerrang!, onde expôs a sua opinião de que o mal-amado nu-metal voltou a estar na moda.

Questionado sobre se a popularidade crescente do chamado rap emo se compara à do nu-metal no início do milénio, Shinoda explicou ter já passado "por várias fases de uma coisa estar morta e a outra ser parola".

"Tudo dá a volta. O nu-metal passou da maior coisa do planeta à mais embaraçosa e, agora, já é fixe outra vez", disse.

O músico deixou ainda elogios "à nova geração de artistas, não apenas rappers, mas artistas no geral, que estão a introduzir muito do rock e de outros estilos na sua música".

"É entusiasmante. Não os odeio por isso. Do Ian, ao 24KGoldn, ao Kid Laroi, até o Post Malone. Ele é uma estrela rock", explicou. "Canta, toca, e as pessoas acham que ele é rapper porque se apresenta dessa forma. Mas música é música".