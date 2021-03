Um homem que responde pelo nome "EverywhereMax" lançou-se à estrada para cumprir um objetivo, no mínimo, original: visitar todos os lugares mencionados na canção 'I've Been Everywhere', popularizada por Johnny Cash.

Ao longo dos últimos três anos, "EverywhereMax" passou pelas 92 localidades enunciadas pelo tema, de Chicago a Toronto, do Panamá ao Minnesota" - registando as suas viagens em vídeo.

Porém, "EverywhereMax" não foi o primeiro a ter esta ideia; no Nebraska, conheceu outro homem que fez o mesmo... E fotografou esse encontro para a posteridade. Veja aqui: