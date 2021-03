A Bielorússia foi banida da edição deste ano do festival da Eurovisão, após ter submetido duas canções que a organização diz violarem as regras do evento.

Os representantes daquele país, os Galasy ZMesta, são conhecidos pela sua posição pró-governo. Desde agosto que a Bielorússia vive uma crise política, após o presidente Alexander Lukashenko, que se encontra no poder há 26 anos, ter recusado demitir-se após acusações de fraude eleitoral.

Segundo a organização, as canções dos Galasy Zmesta continham uma mensagem política, algo proibido no festival. "Lamentavelmente, a Bielorússia não irá participar no 65º festival da Eurovisão", pode ler-se, em comunicado.

O presidente Lukashenko já reagiu, em tom de desafio: "Estão a pressionar-nos em todas as frentes. Até na Eurovisão. Vamos fazer outra canção", disse.