A canção que representará Portugal no Festival da Eurovisão, 'Love is on My Side', continua a suscitar comentários da comunidade internacional dedicada à apreciação dos temas a concurso.

Para o canal espanhol RandomSpainVlog, os pontos fortes da canção dos Black Mamba são "a voz peculiar" de Tatanka e a melodia "simples". Porém, para este comentador, a canção acaba por revelar-se algo "linear" ou "repetitiva".

Já o holandês Dennis e o alemão Tim mostram mais fé nas possibilidades de 'Love is on My Side' ter sucesso na Eurovisão. "Não há mais nada assim a concurso", consideram. "A canção é muito diferente e subtil", elogiam, sublinhando a "autenticidade" e o "calor" da melodia, assim como a voz "incrível" de Tatanka, que dizem ter "o seu próprio sabor e textura."

