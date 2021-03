Luís Clara Gomes, o homem por trás do projeto eletrónico Moullinex, é o convidado do mais recente episódio do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, o músico oriundo de Viseu desvenda os segredos de "Requiem for Empathy", o seu novo álbum, e fala sobre o nervosismo e a ansiedade que sente com o vindouro regresso aos palcos. A influência da morte do avô num disco pintado a tons de cinzento e a falta que sente das pistas de dança em tempos de pandemia foram outros assuntos abordados.

A forma como lida com discussões extremadas nas redes sociais, os algoritmos que controlam a informação que nos chega e a música que ouvimos, as causas que o movem e as experiências além-fronteiras foram outros temas abordados por Moullinex no Posto Emissor desta semana.

Também neste episódio, falamos sobre os horários restritivos que marcam a reabertura das salas de espetáculos e o regresso dos concertos e sobre o novo álbum de Lana Del Rey, "Chemtrails Over the Country Club".

A apresentação do 53º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira e a edição multimédia é de Joana Beleza.

Sejam bem-vindos.