Justin Bieber passou recentemente pelo podcast de DJ Khaled, "The First One", onde revelou quais são, para si, os melhores rappers de sempre.

Da lista de Bieber fazem parte Lil Wayne, Notorious B.I.G., Eminem, Kanye West e o único que não é norte-americano: Drake. "O meu favorito", afirma o cantor.

Veja: