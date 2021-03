Em dezembro de 2019, Vicky Cornell, viúva de Chris Cornell, malogrado vocalista dos Soundgarden, apresentou um processo contra os restantes membros da banda, acusando-os de reterem "centenas de milhares de dólares" em royalties relativos à música do grupo.

No mesmo processo, Vicky Cornell acusou ainda o manager dos Soundgarden, Rit Venerus, de a estar a prejudicar deliberadamente, desde que ganhou controlo sobre o legado do seu marido, em 2017.

Agora, uma juíza do estado de Washington, nos Estados Unidos, determinou não existirem provas de que os membros dos Soundgarden se estejam a apropriar indevidamente de royalties que pertençam a Vicky Cornell.



A decisão final neste caso caberá a um outro juiz; contudo, a "guerra" entre a viúva e os antigos companheiros de banda de Chris Cornell não deverá ficar por aqui, pois, no mês passado, Vicky Cornell apresentou um outro processo, acusando os músicos de terem tentado comprar a 'quota' do seu marido na banda por um preço "ridiculamente baixo". Kim Thayil, Matt Cameron e Ben Shepherd negaram estas acusações.