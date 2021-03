O Wiwibloggs, principal site de fãs da Eurovisão, selecionou as 50 melhores canções entre as que se ficaram pelas eliminatórias nacionais e não foram escolhidas para representar os seus respetivos países no festival europeu.

Na lista, surge apenas uma das canções portuguesas: 'Saudade', tema dos Karetus e Romeu Bairos que terminou em sexto lugar na final do Festival da Canção, recolhendo 4 pontos do júri e 6 do público, está em 47º lugar na lista do Wiwibloggs.

No primeiro lugar deste top 50 está 'Little Tot', de Dotter, que terminou em quarto lugar na edição deste ano do festival sueco Melodifestivalen. O segundo lugar é ocupado pela canção norueguesa 'Hero', de Raylee, e o terceiro por outra canção norueguesa, 'Monument', de KEiiNO.