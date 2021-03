O espetáculo “Deixem o Pimba em Paz”, de Bruno Nogueira e Manuela Azevedo (Clã), agendado para o dia 1 de maio no Coliseu de Lisboa, será antecipado para a véspera, dia 30 de Abril às 20h00. Os bilhetes já adquiridos são válidos para a nova data, não sendo necessário efetuar qualquer troca, comunica a organização.



A atuação no Porto não sofre alteração, mantendo a data e hora da sua realização, dia 29 de abril às 20h00 no Coliseu do Porto.

Recorde-se que, de acordo com o plano de desconfinamento, não é possível realizar espetáculos depois das 13h aos sábados e domingos pelo menos até 3 de maio.



Estes espetáculos fazem parte do evento Montepio Às Vezes o Amor, que chega este ano à sua 7.ª edição.