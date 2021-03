Os Offspring partilharam o videoclip para 'Let the Bad Times Roll', o seu novo single.

O tema fará parte do novo álbum de estúdio da banda, com o mesmo título, que sai a 16 de abril.

O vídeo é uma visão bizarra e exagerada da vida em confinamento, com telemóveis que se transformam em escorpiões, papel higiénico que canta, uma barata gigante com uma máscara e gatos que disparam lasers.

No final, as personagens do vídeo são atacadas... por coronavírus. Veja aqui: