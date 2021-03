Começou por aparecer no Soundcloud, ainda em 2015, e foi lançada como single um ano depois. Escrita por Finneas, irmão de Billie Eilish, 'Ocean Eyes' foi uma das primeiras amostras de talento de uma dupla que, desde então, tem conquistado de forma avassaladora não só as tabelas de vendas como prémios como os Grammys e, mais importante do que tudo nesta era digital, as redes sociais.

Assinalando a efeméride, o site Stereogum lembrou que se assinalou esta semana o quinto aniversário do vídeo de 'Ocean Eyes'. "O que andará ela a fazer hoje em dia", brincaram, na legenda. No artigo de março de 2016 no qual se estreou o vídeo, apresentavam Billie Eilish como uma artista "de 14 anos, filha de atores e músicos de Los Angeles", que citava Lana Del Rey e Tyler, The Creator como grandes influências. "Esta canção tem potencial para se tornar um grande êxito. Eilish tem o star power capaz de vender uma canção com pouco mais de uns olhares dramáticos."

Três anos depois, e já depois de assinar contrato com a grande editora discográfica Interscope, Billie Eilish lançava o primeiro álbum: "When We All Fall Asleep, Where Do You Go", que a tornou um ídolo junto de milhões de adolescentes em todo o mundo. Em setembro de 2019, veio a Portugal pela primeira vez, para um concerto esgotadíssimo no Altice Arena, em Lisboa. O regresso, agendado para o NOS Alive do ano passado, cancelado devido à pandemia, ainda não pôde acontecer.

Nos bastidores do concerto em Lisboa, Billie Eilish deu uma entrevista à BLITZ, na qual falou sobre alguns dos temas que lhe são caros: a importância da saúde mental, a proteção do ambiente ou a forma como aprendeu a lidar com a fama.

Já este ano, Billie Eilish fez história nos Grammys, ao vencer o cobiçado prémio de Gravação do Ano em dois anos consecutivos. Este ano, conseguiu-o com 'Everything I Wanted', um tema não incluído no seu primeiro álbum e que também não deverá integrar o próximo trabalho. Uma canção para o novo filme de James Bond, 'No Time To Die', também premiada nos Grammys, e colaborações com Rosalía ('Lo Vas a Olvidar') e Khalid ('Lovely') têm sido outros momentos importantes na ainda jovem carreira de Billie Eilish, uma adolescente que se tornou também uma voz importante em causas como o vegetarianismo ou os perigos do bullying. E pensar que tudo começou no sossego do seu quarto, com a companhia imprescindível do irmão Finneas, partilhando no Soundcloud canções como 'Six Feet Under' (que antecedeu por poucos meses, naquela plataforma, a revelação 'Ocean Eyes'):