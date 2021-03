Ana Moura, Branko e Conan Osíris criaram, no início de 2020, um tema sobre morte e renascimento. Depois veio a pandemia.

"Uma canção assim precisava de se resolver, com uma tradução visual que a arrumasse no seu tempo", pode ler-se no texto de apresentação desta colaboração, "mas que também nos dissesse que algo de novo está prestes a chegar".

Surge assim 'Vinte Vinte (Pranto)', tema que junta Ana Moura, Conan Osíris e Branko, num vídeo que agora se conhece, idealizado por Pedro Mafama, “um funeral na Alfama [Lisboa] das mil tradições, para enterrar um ano que todos precisamos de deixar no passado, antes de nos atirarmos aos tempos que aí vêm”. Nele surgem também, além dos 'protagonistas' da canção, Tristany, Toty Sa’med, Gaspar Varela e Ellah Barbosa.

Para ver aqui:

A canção celebra, segundo se lê no texto enviado à imprensa no início de 2020, “os ritmos da música tradicional portuguesa, revisitando os padrões rítmicos da chula que são atualizados e trazidos para 2020 através da produção de Branko, com produção adicional de PEDRO”. A letra é de Conan Osiris, que aqui assina a sua primeira colaboração musical.