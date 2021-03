Nick Cave acaba de revelar que fez um filme-concerto com Warren Ellis, seu companheiro nos Bad Seeds e coautor do mais recente "Carnage".

No filme-concerto, os dois músicos tocam canções de "Carnage", lançado este ano, sem aviso, e do anterior "Ghosteen", de 2019.

A realização coube a Andrew Dominik, autor do documentário "One More Time With Feeling", que retratou a preparação do álbum de 2016, "Skeleton Tree", após a morte do filho de Nick Cave, Arthur.

"Cinco anos se passaram desde que o Andrew fez o 'One More Time with Feeling. Muito mudou. Mas muitas coisas não. O mundo continua perigoso como sempre, mas com as suas muitas alegrias. A música continua a ser um bálsamo. As amizades perduram", escreveu Nick Cave no seu site.

Nas próximas semanas, deverão ser conhecidos mais pormenores sobre este filme.