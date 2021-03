O ator Houston Tumlin suicidou-se na passada terça-feira, em sua casa no Alabama, nos Estados Unidos.

Tumlin, de 28 anos, era sobretudo conhecido pelo seu papel em "As Corridas Loucas de Ricky Bobby", filme onde contracena com Wil Ferrell e Sacha Baron Cohen, interpretando o mal-educado filho do primeiro.

Após completar o ensino secundário, Tumlin não voltou a trabalhar como ator, juntando-se mais tarde ao exército, onde alcançou a patente de sargento. Ganhava também a vida a reparar linhas telefónicas.

Recorde-o aqui: