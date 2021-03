Há seis anos, aquando da edição do álbum "Rebel Heart", Madonna resolveu partilhar uma fotografia com os seguidores de Instagram na qual colou a sua cara no corpo de outra pessoa. Agora, a TikToker Amelia Goldie veio dizer que a imagem original é sua e a sua reação tornou-se viral. "Quando a Madonna partilha uma foto sua no Instagram para promover um álbum mas, na verdade, o corpo é teu (não estou a gozar)", escreveu Goldie.

Rapidamente um seguidor da TikToker confirmou que a imagem continua no mural de Madonna, no Instagram, com a legenda "estou com um ar fixe". A mulher de 28 anos disse, em entrevista ao site BuzzFeed, que inicialmente pensou tratar-se de uma piada, mas quando viu que a imagem estava publicada na conta oficial da cantora percebeu que não era.

"Tentei entrar em contacto com a equipa dela, duas vezes, mas não obtive resposta", diz Goldie, "se conseguisse falar com ela ia rir-me e dizer que me sinto lisonjeada, mas claro que gostaria de ser creditada! Se vais pôr a tua cara no corpo de outra pessoa ao menos essa pessoa merece ser mencionada. Mas não guardo rancor!".