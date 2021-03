O baterista Brant Bjork confirmou ter tentado contactar Josh Homme, no sentido de reunir a formação clássica dos Kyuss.

No podcast "The Hobo on the Radio", da TotalRock, Brant Bjork disse que Josh Homme acolheu a sua chamada, prometendo ligar-lhe depois. "Mas isso ainda não aconteceu", acrescentou.

No verão passado, o líder dos Queens of the Stone Age deu a entender que estaria aberto a voltar aos Kyuss, após ter saído da banda em 1995. "Temos de lhes colocar um ponto final da forma certa", disse então.

Para Brant Bjork, esse é "um ponto de vista saudável". "Ao ponto de um amigo meu me dizer que devia falar com o Josh, e eu achar que não seria má ideia".

"Percebo o que ele quer dizer, porque fiquei mesmo em baixo com a forma como os Kyuss acabaram. Não queria que fosse assim. Nunca devíamos ter acabado. Podíamos ter feito algumas pausas, para fazer outras coisas", continuou.

Formados em 1988, os Kyuss deram por findas as suas atividades após o lançamento de quatro LPs.

Em 2010, três dos membros originais da banda - Nick Oliveri, Brant Bjork e John Garcia - reuniram-se com o nome Kyuss Lives!, o qual alteraram para Vista Chino após um processo judicial movido por Josh Homme.