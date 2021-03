Os três eventos mais desejados pelos portugueses no regresso à "normalidade", após o fim do confinamento, são, por esta ordem, os festivais de música Rock in Rio Lisboa (1º), NOS Alive (2º) e MEO Sudoeste (3º), revela um estudo da consultora OnStrategy.

Os três eventos musicais surgem à frente do Campeonato Nacional de Futebol (em 4º; prova que decorre, ainda que sem público) e das festas populares (5º).

No ranking dos regressos mais ansiados seguem-se o festival Super Bock Super Rock (6º), as celebrações de Fátima (7º), a Web Summit (8º), Meia e Mini Maratonas de Lisboa (9º) e a Volta a Portugal em Bicicleta (10º).

“Os resultados deste estudo vêm reforçar a saturação e o desejo de voltar à vida normal, sendo a música encarada como o melhor veículo de socialização e de festividade. Não sendo um instrumento polarizador mas provavelmente o mais agrupador de diferentes pessoas, não é estranho que neste cenário de pandemia os eventos relacionados com a música sejam os mais desejados pelos cidadãos e de uma forma transversal às diferentes idades”, afirmou sobre os resultados deste estudo Pedro Tavares, CEO da OnStrategy.

De acordo com a consultora, o estudo foi desenvolvido de forma contínua ao longo do último semestre de 2020 até fevereiro de 2021. São analisados os atributos associados à notoriedade, admiração, relevância, preferência e desejo de regresso à normalidade.

Recorde-se que a organização do Rock in Rio Lisboa já anunciou que, este ano, o festival não terá lugar. Quanto ao NOS Alive, MEO Sudoeste e Super Bock Super Rock, continuam marcados.

À BLITZ, Álvaro Covões, da Everything Is New, que organiza o NOS Alive, disse estar a aguardar "com tranquilidade", de forma a decidir se o festival de Algés se pode ou não realizar em julho.

Lista dos eventos mais desejados para voltar à normalidade: