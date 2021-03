A canção que representará Portugal no Festival da Eurovisão continua a suscitar reações de comentadores internacionais.

No YouTube, o norte-americano Jordan Davis mostrou-se impressionado com a voz de Tatanka, autor de 'Love is on My Side', canção que interpreta com a sua banda, os Black Mamba.

"A voz dele é muito soul", elogia o YouTuber. "Nunca teria esperado isto", acrescenta o aficionado da Eurovisão, que contava que o Festival da Canção, em Portugal, tivesse sido ganho pelos Karetus, cuja 'Saudade' compara a 'Telemóveis', de Conan Osiris, ou Neev, com 'Dancing in the Stars'. "Essas eram ótimas canções, mas esta é muito inesperada e diferente", considera Jordan Davis.

O norte-americano refere ainda o debate sobre se os concorrentes de países não anglófonos devem ou não cantar em inglês na Eurovisão. "Portugal canta sempre em português, podem cantar em inglês este ano. Deixem-nos cantar em inglês, toda a gente canta!", apela.

Veja aqui o vídeo, em que Jordan Davis elogia ainda o estilo de Tatanka e o tema da canção. "Love is on my side, maybe not tonight... Ah, todos temos noites dessas", brinca.

Tatanka, vocalista dos Black Mamba, foi o convidado do Posto Emissor há duas semanas. Pode ouvir aqui a conversa da BLITZ com o músico de Sintra.