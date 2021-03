Adolfo Luxúria Canibal, convidado do mais recente Posto Emissor, podcast da BLITZ, falou sobre os paralelos entre a situação pandémica e o ambiente descrito no mais recente álbum dos Mão Morta, "No Fim Era o Frio", que se desenrola num cenário pós-apocalipse ambiental.

"No disco a coisa é muito mais radical, mais fim de linha", compara. "Mas o ambiente é o mesmo: nós, enquanto ser gregário, isolados."

“Não era evidente pensar que pudesse haver uma pandemia que nos poria neste estado. Eram percetíveis outros sinais, que continuam evidentes: os sinais ambientais de todo o género”, considera o músico e especialista em Direito Ambiental. "Não é preciso ser artista para perceber o aquecimento global. Só é preciso ser mentecapto para não perceber.”

Ouça a resposta de Adolfo Luxúria Canibal a partir dos 7m 50s.