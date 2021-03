Taylor Swift doou 50 mil dólares (cerca de 42 mil euros) a uma família de cinco crianças, que perderam o pai para a covid-19.

Vickie Quarles, a mãe dessas crianças, criou uma página na plataforma GoFundMe onde pedia ajuda após a morte do marido. A doação da autora de "Folklore" fez com que o valor angariado no total ultrapassasse os 51 mil euros.

Não é a primeira vez que Swift se mostra generosa para com os outros tendo doado, em dezembro, cerca de 11 mil euros a duas famílias em dificuldades.

No ano passado, a cantora enviou cheques a fãs que haviam perdido o seu emprego, devido à pandemia, e ajudou financeiramente uma loja de discos de Nashville, para que os empregados não perdessem o seu seguro de saúde.