O rapper norte-americano Russ tem regresso confirmado a Portugal.

Depois de uma estreia triunfal no nosso país, na Altice Arena, em Lisboa, em 2018, Russ volta a ter espetáculo marcado na maior sala da capital, no próximo ano.

O terceiro concerto de Russ em Portugal, depois da atuação de 2018 e do regresso, em 2019, para uma participação no MEO Sudoeste, acontece a 29 de setembro de 2022.

Os bilhetes para a data portuguesa da Shake the Globe Tour, promovida pela House of Fun, ficam disponíveis no próximo dia 26 de março.