Justin Bieber visitou esta terça-feira uma prisão, em Los Angeles, para difundir a fé cristã.

O autocarro do músico foi fotografado a entrar na Prisão Estadual da Califórnia no Condado de Los Angeles, com a visita a dar-se poucos dias após umas férias do canadiano nas Caraíbas.

Em declarações ao TMZ, um representante do Departamento de Correção e Reabilitação da Califórnia explicou que o diretor da prisão acolheu Bieber e o pastor deste, numa iniciativa de apoio a programas de reinserção baseados na fé.

Não se sabe o que terá dito ou feito Bieber dentro da cadeia, mas o TMZ escreve que todas as regras de segurança foram cumpridas.