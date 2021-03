Isaura assinalou nas redes sociais o primeiro aniversário dos seus tratamentos contra um cancro na mama, congratulando-se pelas melhorias que tem sentido.

"Há um ano estava sentada aqui nas cadeiras do hospital enjoada, nauseada e cinzenta. Já tinha também muitas falhas no cabelo. Hoje estou rosada e tenho treinado muito bem, o que me deixa mesmo feliz", escreve a cantora portuguesa.

"Um ano depois, o cancro da mama é um jogo mental e uma tentativa incessante de não levar a vida tão a sério. Uma atitude positiva, algum humor e tentativas de distração para redirecionar os pensamentos maus para coisas boas e proveitosas. Eu, que sempre fiz planos, tento viver mais no presente sem deixar que o medo de ter de passar por isto tudo outra vez me deixe imóvel e com sonhos mais pequenos", remata Isaura, deixando "um grande abraço de grupo a todas as mulheres e homens que às vezes também têm medo. Acho que faz parte."