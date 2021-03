O festival EDPCOOLJAZZ voltou a ser adiado devido à situação de pandemia, passando agora para julho de 2022.

Do cartaz faziam parte nomes como Neneh Cherry, John Legend e Herbie Hancock, entre outros.

"Por todo o respeito que temos por público, artistas, técnicos, todos os envolvidos e claro está pela saúde pública, é desta forma que nos vemos obrigados a adiar para 2022", anunciou a promotora Katia Campos, da Live Experiences.

"Este festival tem anos de história, tem muita credibilidade junto dos artistas, junto do público, dos agentes, da opinião pública e não queremos oferecer nada mais do que o melhor, e em 2021 não estão reunidas as condições para o fazer. Vemo-nos com muita vontade em 2022".

Os bilhetes adquiridos para as edições de 2020 e 2021 serão válidos para as novas datas, não sendo necessário proceder à troca. A organização irá pronunciar-se em breve em relação a outras informações adicionais de bilhetes e às novas datas.