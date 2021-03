Manizha, a concorrente russa à edição deste ano da Eurovisão, está a ser alvo de ataques e ameaças de morte nas redes sociais. 'Russian Woman', a canção da artista, nascida no Tajiquistão mas criada em Moscovo, é vista por grupos conservadores como incitamento ao "ódio contra homens" e poderá ser investigada por "possíveis declarações ilegais".

"É difícil aceitar que alguém nos possa odiar tanto", disse Manizha em entrevista à BBC, "uma mulher, com dois filhos, escreveu-me uma mensagem a dizer 'rezo a Deus para que o teu avião se despenhe quando fores a caminho de Roterdão'. E tenho recebido outras ameaças, como 'se vais cantar assim sobre as mulheres russas, não te queremos aqui a viver'".

A artista diz que o que mais a magoa são as mensagens que atacam a sua etnia: "podem não gostar da minha voz nem da minha canção, mas o que me custa mais é quando percebo que não gostam de mim porque eu nasci no Tajiquistão".

'Russian Woman' traz uma mensagem de empoderamento feminino, em versos como "todas as mulheres russas devem saber que são fortes o suficiente e vão quebrar o muro", e Manizha diz que nasceu das mensagens que são passadas às mulheres desde pequenas.

"Estamos sempre a ouvir pessoas a aconselharem-nos, desde crianças, a ser assim ou assado e que a nossa saia deve ser mais comprida ou mais curta", explica a artista, "estes estereótipos tornam a nossa vida tão má. Estou cansada disso".

Apesar de as ameaças já a terem levado a pensar em desistir, Manizha diz que vai mesmo a Roterdão participar na Eurovisão. "Sou uma pessoa normal, sou humana. Sabem? Tenho sentimentos e obviamente que já me passou pela cabeça desistir, mas agora tenho muito apoio. Consigo ver isso. Não só dos media como de pessoas que pensam como eu".

A edição de 2021 da Eurovisão realiza-se na sala Rotterdam Ahoy, em Roterdão, na Holanda, em maio. As semifinais realizam-se nos dias 18 e 20 - com a Rússia a participar na primeira eliminatória e Portugal a participar na segunda - e a final no dia 22.