O cantor B.J. Thomas, voz do êxito 'Raindrops Keep Fallin' on My Head', revelou que sofre de um cancro terminal nos pulmões.

De acordo com o website Deadline, o músico encontra-se a receber tratamento numa unidade de saúde do Texas.

"Quero agradecer à minha mulher, que foi o meu rochedo ao longo de 53 anos, à família, amigos e fãs. Agradeço as vossas orações e que a minha música viva convosco", anunciou, através de um comunicado.

Composta por Burt Bacharach e Hal David, 'Raindrops Keep Fallin' on My Head' foi gravada em 1969, para o filme "Dois Homens e um Destino". A canção passou quatro semanas no topo das tabelas de vendas, e venceu um Óscar para Melhor Canção Original no ano seguinte.