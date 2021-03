Demi Lovato confessou que os seus problemas com as drogas e os seus distúrbios alimentares intensificaram-se há mais de uma década, depois de ter sido violada aos 15 anos por alguém que conhecia.

"Às vezes, as pessoas ouvem a minha música de quando era adolescente e ficam 'oh, estavas tão zangada'. Estava, e agora podem ver por que razão estava tão zangada", disse a cantora norte-americana à revista People.

Lovato refere-se à série documental "Dancing with the Devil", na qual fala não só sobre a agressão sexual que sofreu como também dos seus problemas com drogas que culminaram numa overdose, em 2018.

"Falar de tudo isso frente a uma câmara e saber que as pessoas viram é libertador e empoderador", diz a artista, "e isso permite que toda a raiva que tinha dentro de mim se dissolva. Já me tinha libertado de muita da raiva antes, mas foi com isto que pensei 'OK, agora posso mesmo curar-me'".

Lovato vai editar um novo álbum, "Dancing with the Devil... The Art of Starting Over" a 2 de abril. Veja abaixo os dois primeiros episódios da série documental - o terceiro estreia na próxima terça-feira, dia 30 de março.