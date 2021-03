Os concertos do evento Santa Casa Portugal ao Vivo, que se tem realizado no Campo Pequeno, em Lisboa, e no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, têm novas datas.

Depois do adiamento devido ao confinamento ditado pela pandemia de covid-19, os espetáculos realizar-se-ão agora em abril e maio.

Aos artistas já anunciados juntam-se os Black Mamba, que tocam em Lisboa a 8 de maio e no Porto a 28 de maio.

Quanto aos espetáculos do Mishlawi no Porto e em Lisboa, foram cancelados visto que o músico se encontra fora do país, "por motivos profissionais", avança a organização.

Veja aqui as novas datas dos concertos:

Aurea: 22 de abril no Campo Pequeno, Lisboa, 20h00

Camané & Mario Laginha: 23 de abril no Campo Pequeno, Lisboa, 20h00

Rui Veloso: 23 de abril no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 20h00

Camané & Mário Laginha: 29 de abril no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 20h00

The Gift: 7 de maio no Campo Pequeno, Lisboa, 20h00

Xutos e Pontapés: 14 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 20h00

David Carreira: 14 de maio no Campo Pequeno, Lisboa, 20h00, e 15 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, Porto, 20h00

The Black Mamba: 8 de maio no Campo Pequeno, Lisboa, e dia 28 de maio no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, no Porto

Os bilhetes já adquiridos para as datas originais são válidos para as novas datas, sem que seja necessário trocá-los.